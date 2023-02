Autos geraten in Schieflage Landstraße 361 sackt bei Grevenbroich zur Seite ab

Die L 361, die von der Grevenbroicher Südstadt weiter Richtung Neuenhausen und Kraftwerke führt, sackt in einer Kurve nach rechts ab. Autos und Lkw, die dort unterwegs sind, geraten auf einem mehrere Meter langen Stück im Bereich der B 59-Anschlussstelle Frimmersdorf plötzlich in Schräglage. Betroffen ist der rechte Teil des Fahrstreifens, der offensichtlich in der Vergangenheit schon einmal geflickt wurde. Bei manchen Fahrern sorgt der „Absacker“ für Schreckmomente – auf die schadhafte Stelle wird vorher nicht hingewiesen.