Sturz oder Gewalttat? Verletzter Mann in Grevenbroich gibt der Polizei Rätsel auf

Beamte der Polizei sind in der Nacht zu Dienstag gegen 3.20 Uhr auf einen verletzten Mann aufmerksam geworden, der an der Richard-Wagner-Straße saß. Wie die Polizei mitteilte, wies das Gesicht des Mannes deutliche Verletzungen in Form von Schwellungen auf. Es soll sich um einen 46-Jährigen aus Grevenbroich handeln. Ob der Mann gestürzt ist oder ob er möglicherweise Opfer einer Gewalttat wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.