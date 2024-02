Sturmtief „Louis“ zieht über Grevenbroich Feuerwehr rückt zu sechs Einsätzen aus

Unter anderem rückten die Einsatzkräfte auf die B 59 (ehemals A 540) zwischen der Anschlussstelle Frimmersdorf und dem Autobahnkreisel aus, ebenso auf die Landstraße 142 zwischen Hülchrath und Langwaden, auf den Hemmerdener Weg und die Nordstraße. Auf der Lindenstraße in der Innenstadt sicherten die Helfer umgestürzte Bauzäune und an einem Gebäude an der Luise-Schröder-Straße in der Südstadt lose Folien an einem Baugerüst.