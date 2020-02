Grevenbroicher Feuerwehr im Einsatz : Ampelteil droht wegen Sturm in Rommerskirchen auf Straße zu stürzen

(Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Grevenbroich/Rommerskirchen Zu zwei Sturmeinsätzen rückte die Feuerwehr Grevenbroich am Sonntag bis zum frühen Abend aus. An der Kreuzung der B 59/Neurather Straße kurz hinter der Stadtgrenze in Rommerskirchen hatte sich, wie die Polizei erklärt, am Vormittag ein Ampelkopf mit den Signal-Leuchten aus der Arretierung gelöst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Er drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Kreuzung musste für mehr als vier Stunden bis zum Nachmittag gesperrt werden. Wegen des starken Windes konnte die Grevenbroicher Wehr ihre Drehleiter nicht einsetzen, sie rückte wieder ab. Als der Sturm etwas nachließ, konnte die Neusser Feuerwehr das Ampelteil wieder befestigen.