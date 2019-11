Strukturwandel in Grevenbroich : „Zusammenhalt ist jetzt wichtig“

Nach der Messe in St. Joseph trafen sich die Teilnehmer an einer Feuerschale. Unser Foto zeigt Ratsherr Stephan Haynes (CDU, 2.v.l.) rechts daneben der CDU-Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe. Die CDU-Landtagsabgeordnete Heike Troles (6.v.l.) und Bürgermeister Klaus Krützen (SPD, 7.v.l.) standen ebenfalls zusammen mit Pfarrer Meik Schirpenbach (2.v.r.). Foto: Dieter Staniek

Südstadt Pfarrer Meik Schirpenbach gestaltete am Sonntagabend einen Gottesdienst, bei dem es um den Strukturwandel in der Region ging. An der Messe nahmen besonders viele Hydro-Mitarbeiter teil, die um ihre Arbeitsplätze bangen.

An diesem kalten Novemberabend waren die Tore der Joseph-Kirche für alle geöffnet, die sich derzeit Sorgen um ihre Zukunft machen. Anlass waren die Entwicklungen bei der Hydro und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Mitarbeiter. Dabei war in der Kirche jeder willkommen, unabhängig von Herkunft oder Religion. „Es geht nicht darum, was uns unterscheidet, sondern darum, was uns verbindet“, begann Pfarrer Meik Schirpenbach seine Predigt. „Zusammenhalt ist jetzt wichtig, denn wir sitzen alle in einem Boot“, betonte Schirpenbach. In Anbetracht des Strukturwandels müssen sich laut dem Pfarrer sämtliche Bewohner der Region die Frage stellen, wie man aus einer solchen Situation eine kreative Kraft schöpfen kann.

Die Südstadt sei als Ort für den Gottesdienst laut Meik Schirpenbach ganz bewusst ausgewählt worden. Schließlich sei die Vergangenheit dieses Grevenbroicher Stadtteils stark geprägt worden von der Industrie, insbesondere durch die Hydro-Werke. Dennoch ging es in der Messe nicht nur um den Aluminium-Hersteller, sondern um den gesamten Strukturwandel. „Unsere Region hat für das Land Großes getan und einige Narben in der Landschaft davongetragen“, erinnerte der Leitende Pfarrer. Deshalb sei es nun umso wichtiger, dass man nicht abgehängt werde, sondern mit neuer Kraft aus einer derartigen Situation herausgehen könne.

Info Insgesamt 700 Jobs sollen gestrichen werden Hiobs-Botschaft Die Nachricht kam Anfang September. Hydro streicht mehr als 700 Arbeitsplätze. Rund 350 Stellen sollen in Grevenbroich wegfallen. Der Betriebsrat geht davon aus, dass am Standort noch mehr Jobs gefährdet sein könnten. Das Unternehmen will pro Jahr rund 60 Millionen Euro Personalkosten einsparen. „Enttäuschende Ergebnisse“ seien der Grund hierfür.

Diese Worte kamen auch bei den Hydro-Mitarbeitern, die am Gottesdienst teilnahmen, gut an. „Ich fand schön, dass der Pfarrer die Südstadt miteinbezogen und das Ganze nicht zu kirchlich gestaltet hat“, sagt Thorsten Kunschke, Elektriker bei Hydro. Der 47-jährige Gustorfer und seine Frau Birgit nahmen am Gottesdienst teil, weil auch sie sich Gedanken um ihre Zukunft machen. „Man glaubt immer, dass es einen selbst nicht trifft, aber man kann nie genau wissen, was passiert“, sagt Birgit Kunschke besorgt. Doch mit ihren Sorgen sind die Kunschkes nicht allein. So kamen am Sonntag viele Grevenbroicher an der Joseph-Kirche zusammen, um gemeinsam zu Beten und zu Singen. Auch wurden mehrere Fürbitten vorgetragen, darunter eine von Bürgermeister Klaus Krützen.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde im Innenhof der Kirche ein Feuer entzündet, an dem sich die Menschen noch einmal versammeln und austauschen konnten. Trotz des regnerischen und kalten Wetters blieben etliche der Besucher im Anschluss an die Messe noch dort, um sich über die Zukunft der Industrie in der Region zu unterhalten. „Es sollte heute Abend eine Solidaritätsaktion sein, auch allgemein zum Strukturwandel. Davon sind auch wir letztendlich abhängig“, sagt Heinz Höhner, Betriebsratsvorsitzender bei Hydro. Aus diesem Grund habe man sich laut Höhner auch daran beteiligt.