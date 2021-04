Strukturwandel in Grevenbroich : DGB will Unterstützung für die Industrie

Wichtiger Industriestandort in der Region: das Hydro-Werk in Grevenbroich. (Archivfoto) Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Der Strukturwandel kann sich empfindlich auf die Industrie in Grevenbroich und dem gesamten Kreis auswirken. Die Gewerkschafter fordern daher politische Rahmenbedingungen. Bei einem Treffen mit Betriebsräten ging es auch um die Zukunft der Hydro-Walzwerke.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Industriegewerkschaft (IG) Metall halten die Sicherung des Energiestandorts als entscheidend für den Erhalt von Arbeitsplätzen auch in Grevenbroich – unter anderem bei Hydro. Das teilte der DGB nach einem Treffen von Gewerkschaftern und Hydro-Betriebsräten mit. Bei dem Treffen ging es um die Zukunft der Aluwerke nach dem Verkauf an die US-Investmentgesellschaft KPS. Im Vordergrund standen die Zukunftssicherung des Unternehmens und die Sicherung der Arbeits- und Ausbildungsplätze der Walzsparte mit kreisweit rund 4500 Beschäftigten. Auch die Auswirkungen des anstehenden Strukturwandels durch den Ausstieg aus der Braunkohle wurden diskutiert. Im Fokus: Fragen der Energiesicherheit.

Der DGB und seine Gewerkschaften hätten „einen sensiblen Blick darauf, was in den Unternehmen wie Hydro aktuell vor Ort passiert und welche Entscheidungen in den Unternehmen erfolgen“, sagte DGB-Regionsgeschäftsführerin Sigrid Wolf. Es müsse dafür gesorgt werden, dass finanzielle Mittel nicht nur in schon vorher geplante Infrastrukturmaßnahmen, wie die Westspange um Köln, fließen. „Es darf nicht Ziel der Politik sein, dass Braunkohlemittel dafür eingesetzt werden. Sie dürfen nicht zweckentfremdet werden.“ Die Mittel für den Strukturwandel müssten laut Wolf gezielt für die Sicherung von Arbeitsplätzen, für die Ansiedlung von Industrie und für Weiterqualifizierungsmaßnahmen eingesetzt werden.