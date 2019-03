Strukturwandel in Grevenbroich und in der Region: „Strukturwandel birgt Chancen“

Strukturwandel in Grevenbroich und in der Region

Grevenbroich/Berlin Die Zeit nach der Braunkohle war Thema beim parlamentarischen Abend der IHK.

Die Folgen des für 2038 geplanten Ausstiegs aus der Kohleverstromung für die Industrie in NRW waren Thema des ersten Parlamentarischen Abends der nordrhein-westfälischen Industrie- und Handelskammern in Berlin. Mehr als 200 Vertreter aus Wirtschaft und Politik waren in die NRW-Landesvertretung gekommen.