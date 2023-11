Ein Dorf und gleich zwei Großprojekte Allrather fürchten Doppelbelastung durch Rhein-Pipeline und mögliche „Stromautobahn“

„Sauberer“ Strom für NRW soll in einigen Jahren verstärkt aus Offshore-Windparks in der Nordsee kommen. Das erfordert ein gewaltiges Infrastruktur-Projekt: Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion will dicke Erdkabel durch halb Deutschland zu vier Netzverknüpfungspunkten in NRW legen. Einer dieser Punkte liegt bei Rommerskirchen, nicht weit von Allrath entfernt.