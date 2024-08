Streik in der Süßwarenindustrie Produktion von Funny-Frisch-Chips in Grevenbroich lahmgelegt

Die Belegschaft von Intersnack in Grevenbroich-Wevelinghoven ist am Montag in den Arbeitskampf gezogen: Wegen des schwelenden Tarifkonflikts in der Süßwarenindustrie hat die Frühschicht gestreikt – rund 100 Mitarbeiter haben sich vor dem Werkstor gesonnt und Kaffee getrunken, anstatt tonnenweise Chips zu produzieren. Zwischenzeitlich verschafften sie sich mit Trillerpfeifen Gehör und unterstrichen ihre Forderung nach mehr Lohn, indem sie Fahnen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) schwenkten. Die Gewerkschaft hatte im Vorfeld zu dem Warnstreik aufgerufen.