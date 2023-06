Streik in Grevenbroich Arbeiter legen Produktion in Chips-Fabrik lahm

Mit ihrer Beteiligung an einem Streik haben rund 130 Beschäftigte des Unternehmens Intersnack jetzt einen „Warnschuss“ abgegeben: Nachdem auch in der zweiten Verhandlung einer derzeit laufenden, bundesweiten Tarifrunde in der Süßwarenindustrie keine Einigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern erzielt worden war, legten sie am Dienstag für 16 Stunden ihre Arbeit nieder. Aufgerufen hatte dazu die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), um den Druck zu erhöhen. Durch den Streik wurde der Betrieb in dem Wevelinghovener Werk stark eingeschränkt. Mit Beginn um 6 Uhr am Morgen lief nur noch eine von neun Produktionslinien, wie Mitarbeiter berichteten. Am Mittag soll der Betrieb ganz eingestellt worden sein.