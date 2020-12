Streetwork in Grevenbroich : Stadtbekannter Mann sitzt in Haft

Die Polizei kann Bürger unmittelbar schützen. Wer auf Dauer auffällig wird, braucht zusätzliche Hilfe. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Grevenbroich Ein 33-Jähriger soll in der Vergangenheit mehrfach Bürger und Polizisten in Grevenbroich bedroht und geschlagen haben. Derzeit wird ihm gewerbsmäßiger Drogenhandel vorgeworfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Momentan sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Der Verdacht gegen den 33-jährigen lautet nach Angaben der Polizei auf gewerbsmäßigen Drogenhandel. Am Dienstag, 9.15 Uhr, sei er auf der Karl-Oberbach-Straße festgenommen worden. Passanten hätten einen „Randalierer“ gemeldet – und offenbar nicht übertrieben. Laut Einsatzbericht hat der 33-Jährige die Polizeibeamten beleidigt, bedroht und geschlagen. Nur „mit körperlichem Zwang“ habe er unter Kontrolle gebracht werden können. Ein Polizist sei leicht verletzt worden.

Bei der Durchsicht der Polizeimeldungen wird deutlich: Die jüngste Notiz steht in einer ganzen Reihe ähnlicher Vorfälle. So tauchte der Beschuldigte Mitte November gleich zwei Mal binnen einer Woche im Polizeibericht auf. Jeweils fühlten sich Menschen angepöbelt, beleidigt oder bedroht, so dass sie die Polizei riefen. Die drang zu dem Mann nicht durch, sondern wurde ebenfalls von ihm angegriffen. Auch die jüngste Verletzung eines Beamten ist nicht die erste dieser Art.

Begleitet wurde die Festnahme von einer Diskussion im Facebook-Forum „Grevenbroich 2.0“. Dort gab es einerseits Einträge mit dem Ruf nach Hilfe für den Mann. Wenn er nicht augenscheinlich betrunken sei oder unter Drogen stünde, verhalte er sich unauffällig. Allerdings werde er vertrieben, sobald er irgendwo auftauche. Er brauche dringend Hilfe.

Auf der anderen Seite meldeten sich Menschen, die froh darüber waren, dass derjenige erst einmal in Haft genommen wurde. So bleibe man nun in der Innenstadt unbehelligt. Eine Frau berichtet, dass der Mann eine zeitlang im Keller ihres Wohnhauses übernachtet habe. Versuche, ihn des Hauses zu verweisen, seien gescheitert. Mädchen hätten schon nicht mehr in den Keller gehen mögen. Erst als der ungebetene Gast Kabel und Geräte für das Internet aus der Wand gerissen und vom Dachboden aus auf die Straße geworfen habe, war Schluss.

Bei der Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach wird derzeit nicht in dem aktuellen Verfahren gegen den 33-Jährigen ermittelt. Oberstaatsanwalt Lothar Gathen sagt, dass auch Aklten über frühere Vorfälle nun wieder geöffnet würden: „Teilweise waren die Verfahren vorläufig eingestellt worden, weil man nicht wusste, wo sich der Beschuldigte aufhielt.“ Gathen macht aber auch deutlich, dass eine Staatsanwaltschaft keine Sozialbehörde ist: „unsere Aufgabe ist es, in Strafsachen zu ermitteln.“