Straßenkunst in Grevenbroich: Zwei Jungs haben den Bogen raus.

Grevenbroich Maximilian und Jakob bringen Farbe auf zwei Telefonkästen in der Südstadt. Dazu hatten die beiden Zehntklässler des Erasmus-Gymnasiums den hochoffiziellen Auftrag. Trotzdem mussten sie sich gegenüber einer Polizeistreife ausweisen.

Diese Kanone verschießt kein tödliches Blei, sondern alle Farben eines Regenbogens. Im blauen Himmel spannt sich der Bogen über Wüstendünen. Wie bunt die Südstadt sein kann, zeigt sich an der Ecke Von-der-Porten-Straße/Herkenbuscher Weg. Allerdings wären die beiden, 14 und 15 Jahre alten Künstler mit offiziellem Gestaltungsauftrag beinahe festgenommen worden. Denn als sie letzte Feinarbeiten an ihrem Kunstwerk erledigten, riefen besorgte Bürger die Ordnungshüter: „Da sind Sprayer am Werk!“

Maximilian und Jakob besuchen am Erasmus eine Begabtenförderung im Fach Kunst und machten sich so ihre eigenen Gedanken zum Projekt. Heraus kam der Regenbogen über der Wüste. Auf Anraten von erfahrenen Sprayern wurden die Farben für das Kasten-Bild nicht im Baumarkt oder online geordert, sondern in einem Insider-Shop in Düsseldorf. Dann machten sich die beiden Schüler ans Werk und arbeiteten ein ganzes Wochenende intensiv an der Verschönerung der Funktionsmöbel im Straßenraum. Dem Inhaber der Apotheke gleich gegenüber gefiel die Arbeit so gut, dass er im Nachhinein sämtliche Materialkosten in Höhe von rund 100 Euro übernahm. Ulrike Oberbach freut sich und plant schon die nächsten Farbexplosionen in der Südstadt: Dann sind ein Garagentor und wieder graue Kästen dran.