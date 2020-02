Straße in Neukirchen : Autofahrer in Grevenbroich warnt Stadt vor Unfallgefahr

Neukirchen Dieter Reich macht sich Sorgen um die Verkehrssicherheit in Neukirchen. Ein Hänger auf der Wehler Straße in Neukirchen löst Bedenken aus. Die Stadt kann aber nichts machen.

Da der Hänger sehr flach und breit ist, sei er besonders im Dunkeln schlecht zu erkennen. Zudem nehme er fast eine Fahrbahn ein, was zu Problemen führen könne. „Wer mit dem Auto aus der Straße Am Blumenpfad nach rechts abbiegt, sieht sich plötzlich Fahrzeugen gegenüber, die ihm auf dem Fahrstreifen entgegenkommen“, berichtet Dieter Reich, der zwar in Langwaden lebt, aber fast täglich nach Neukirchen fährt.

Weil er befürchtet, dass es zu Unfällen kommen könnte, hat er die Stadtverwaltung bereits mehrfach kontaktiert und darum gebeten, sich der Sache einmal anzunehmen. „Eigentlich liegt mir so etwas nicht, da ich von Natur aus kein Querulant bin“, sagt Reich. „Aber ich mache mir Sorgen, dass an dieser gefährlich gewordenen Ecke etwas passieren könnte.“ Der Hänger stehe dort aber immer noch – und der Langwadener überlegt, „die zuständigen Stellen wegen Unterlassung zu verklagen – erst recht dann, wenn es dort zu einem Unfall kommen sollte“.

Untätig sei die Stadt in dieser Sache nicht gewesen, sagt Rathaussprecher Stephan Renner. Der Ordnungs- und Servicedienst habe den Hänger überprüft und festgestellt, dass er dort nicht verbotswidrig stehe. Zudem sei er in der Nähe einer Straßenlaterne geparkt – „also auch im Dunkeln sichtbar“.

