Bürgermonitor Grevenbroich : Baumwurzeln heben die Gehwegdecke an der Willibrordusstraße in Neuenhausen

Baumwurzeln heben die Gehwegdecke an der Willibrordusstraße in Neuenhausen

Neuenhausen Seit Herbst 2018 dabattieren die Anwohner der Willibrordusstraße in der Sache mit Bürgermeister und Verwaltung

Stein des Anstoßes sind sechs hochgewachsene, in ihren Kronen schön anzusehende Linden entlang der Willibrordusstraße. Dass sie so prächtig wachsen und gedeihen, dafür sorgt gesundes, weit verzweigtes Wurzelwerk. Naturgemäß wächst es, wie und wohin es mag, breitet sich also aus und hebt beispielsweise die Gehwegdecke. Wer die Strecke mit Kinderwagen oder Rollator passieren möchte, hat es auf dem unebenen Weg nicht immer leicht.