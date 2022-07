Störfall in Block Dora : Kraftwerk Neurath lässt donnernd und pfeifend Dampf ab

Am Freitagmorgen ist es im alten Kraftwerk Neurath zu einem Störfall gekommen. Foto: Kandzorra, Christian

Neurath Das Pfeifen und Donnern war am Freitagmorgen weithin zu hören. Grund war eine Panne im alten Teil des Neurather Werks. Was genau passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Manch ein Neurather dürfte sich am Freitagmorgen gewundert haben: Am Ortsrand war ein sehr lautes Donnern zu hören – fast so, als würde ein Düsenjet starten. Mit Flugverkehr hatten die Geräusche, die gegen 10 Uhr deutlich zu hören waren, allerdings nichts zu tun. Vielmehr handelte es sich um einen Störfall im alten Teil des Braunkohlekraftwerks. Auslöser war laut RWE-Sprecher Guido Steffen eine Panne an Block Dora.

Konkret ausgelöst wurde die Störung (vereinfacht ausgedrückt) durch Arbeiten an der Stelle, an der der erzeugte Strom ins Hochspannungsnetz übertragen wird. Diese Arbeiten sollen eine Fehlschaltung verursacht haben. Dadurch ist einer der Kessel heruntergefahren worden, die Leistung des 600-Megawatt-Blocks wurde drastisch reduziert. „All das ist von einem Automatismus gesteuert worden“, sagt Guido Steffen. Da der Kessel im Kraftwerk den durch die Verbrennung von Braunkohle erzeugten Dampf nicht mehr an die Turbine weitergeben konnte, wurde er über ein Ventilsystem abgeleitet. Auch Sicherheitsventile sollen sich geöffnet haben.

Dass das Kraftwerk tüchtig Dampf ablassen kann, war am Freitagmorgen vor Ort gut zu beobachten. Fontänenartig schossen Dampfschwaden etliche Meter in die Höhe – nicht an den Kühltürmen, die ohnehin dampfen, sondern direkt aus dem Produktionsbereich. „Die Ventile machen den Lärm“, erklärt Steffen: „In so einem Fall geht es darum, die Energie sicher abzubauen, die schlagartig nicht mehr zur Stromerzeugung genutzt werden kann.“

Die Störung an Block Dora hielt allerdings nicht lang an: Nach einigen Minuten war die überschüssige Energie offenbar abgelassen, die Lage entspannt. Gegen 10.30 Uhr waren auch keine Geräusche mehr am Kraftwerk zu vernehmen. Wenn manche Anwohner und Autofahrer auch verwundert waren: Die Geräusche dürfte man als einen Beleg dafür werten, dass die Sicherheitsmechanismen im Kraftwerk greifen. Bleibende Schäden an der Technik soll es durch den Störfall nicht gegeben haben, sagt Steffen.