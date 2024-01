Postbank in Grevenbroich Störanfälliger Geldautomat wird endlich ausgetauscht

Ein weißer, auf den Monitor geklebter Zettel weist darauf hin, dass der Geldautomat defekt ist. Keine Seltenheit bei dem am Eingang des Postbank-Finanzcenters im Montanushof aufgestellten Gerät. Seit Monaten ist an dem Automaten immer wieder mangels Funktionsfähigkeit kein Geld erhältlich. „Ein Unding“, sagt eine Postbank-Kundin. „Das Gerät in der Filiale am Ostwall war extrem störanfällig, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund gegeben hätte“, erklärt Hartmut Schlegel, Mediensprecher der Postbank. Unter anderem seien die Tastatur und Auszahlkassetten defekt gewesen, „eine Softwareinstallation war notwendig“ und einiges mehr. Die Postbank zieht nun Konsequenzen. „Wir haben uns entschlossen, das Gerät komplett auszutauschen.“ Nach derzeitiger Planung werde das Ersatzgerät am 10. Januar geliefert und aufgebaut. „In der Zwischenzeit können unsere Kundinnen und Kunden die Geldautomaten der Deutschen Bank in Grevenbroich, Bahnstraße 2–4, nutzen.“ Zudem stehen laut Postbank die Automaten der CashGroup zur Verfügung. Am defekten Automaten wird auf den Geldautomaten der Commerzbank neben Apollo-Optik im Montanushof verwiesen. Die Postbank weist zudem auf den Bargeldservice in vielen Einzelhandelsgeschäften hin.