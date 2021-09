Stromerzeugung in Grevenbroich : Stilllegung des Kraftwerks Frimmersdorf wohl ohne Kunst-Aktion

Frimmersdorf Ende dieses Monats wird das Kraftwerk in Frimmersdorf endgültig stillgelegt. In Grevenbroich war bereits vor einigen Monaten eine Veranstaltung für einen würdigen Abschied im Gespräch.

Die endgültige Stilllegung des Braunkohlekraftwerks Frimmersdorf naht: Am 30. September wird der Betrieb dort offiziell eingestellt – bereits vor vier Jahren war das Kraftwerk in den Reservebetrieb gegangen, um bei einem Stromengpass noch Energie erzeugen zu können. Trotzdem wird für viele am 30. September eine Ära zu Ende gehen. Gerade in den südlichen Stadtteilen sind viele mit dem RWE-Werk verbunden. In den vergangenen Monaten war deshalb über eine würdige Verabschiedung zur Stilllegung gesprochen worden, auch in der Politik.