Stifterstraße in Grevenbroich 130 Seiten Einwände gegen Bebauung

Der Bau von Wohnhäusern auf dem 5000 Quadratmeter großen Rasenstreifen neben dem Friedhof an der Stifterstraße in Kapellen soll in einem neuen Bebauungsplan verankert werden. Das Thema steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung der Planungspolitiker am 1. März. Den Tagesordnungspunkt kann man als „dicken Batzen“ bezeichnen, denn der Anhang umfasst dutzende Seiten mit Einwänden und Anregungen von Bewohnern. Denn die Bebauung ist trotz Verkleinerung der dafür in Frage kommenden Fläche vor allem eines: höchst umstritten. So werden sich die Planungspolitiker mit einer Welle des Protestes auseinandersetzen müssen.