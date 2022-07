Stellwerk-Brand in Grevenbroich : Bahn-Ruine als Unterschlupf missbraucht

Das Stellwerk an der Blumenstraße in Orken liegt zwischen dem Bahnübergang und dem Bahnhof Grevenbroich. Hier fährt ein Zug der RB 39 vorbei. Foto: Kandzorra, Christian

Orken Am Samstag hat die Feuerwehr einem Obdachlosen wohl das Leben gerettet: Er wurde in einem brennenden Stellwerk in Orken gefunden. Nun rücken die verlassenen Gebäude in den Fokus. Eine Kernfrage: Warum reißt die Bahn sie nicht ab?