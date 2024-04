Stellwerks-Ruine in Grevenbroich Bahn lässt Relikt aus Analog-Zeit abreißen

Das alte Stellwerk am Bahnübergang Blumenstraße unweit des Grevenbroicher Bahnhofs wird in diesen Tagen dem Erdboden gleichgemacht. Ein Bagger „knabbert“ an der Gebäudesubstanz – in Kürze wird die Ruine Geschichte sein. Vor 18 Jahren hatten Bahn-Bedienstete dort zum letzten Mal ihren Dienst versehen, dann kam der Sprung ins digitale Zeitalter. Und aus dem 1953 in Betrieb genommenen Stellwerk wurde ein „Lost Place“.