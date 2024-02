Turnier im Saal der Alten Feuerwache Steel-Dart-Fans spielen für einen guten Zweck

Dani Lüttgen war mit dem Ablauf sehr zufrieden. Was sie besonders berührte, waren die tolle Stimmung und die vielen positiven Rückmeldungen. Es wurden typische Dart-Songs gesungen wie „Taylor Wonderland“. Die Planungen wurden als sehr professionell gelobt, wobei es am Anfang mal kurz hakte. Statt wie beabsichtigt an zehn, wurde die Meisterschaft an acht Scheiben ausgetragen. Trotzdem standen die Sieger nicht wie erwartet am späten Abend, sondern bereits am späten Nachmittag fest. Der Dartclub Jüchen, dessen elf Mitglieder in den Vorbereitungen und den Ablauf der Meisterschaft eingebunden waren, warben in eigener Sache: Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann mal mittwochs in der Zweifachturnhalle in Jüchen am Schulzentrum vorbeischauen.