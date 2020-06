Kostenpflichtiger Inhalt: Stau in Grevenbroich : Hoffentlich ein Lehrstück

Die Baustelle an der Bahnstraße. Foto: Dirk Neubauer

Meinung Grevenbroich Grevenbroich steht still - weil es eine Baustellenampel so will. Im Namen der Stadtentwicklung liegen der Verkehr und die Nerven blank.