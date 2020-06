Classic Days auf Schloss Dyck : Die Oldtimer kommen in diesem Jahr aus dem Drucker

Die Oldtimer kommen in diesem Jahr aus dem Drucker

Rhein-Kreis/Jüchen Weil die für August geplante 15. Auflage des Motor-Festivals abgesagt werden musste, gibt es keine Einnahmen für die Organisatoren - aber jede Menge Ausgaben. Der Verein um Marcus Herfort hat jetzt eine Unterstützer-Aktion gestartet.

Auch wenn die Classic Days in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen – irgendwie sind sie dann doch da, die alten Jaguars, Bentleys oder Porsches. Zwar nicht in echt, aber immerhin als Foto-Kopie der Originale. Denn auf der Wiese vor Schloss Dyck werden jeden Samstag die „Papp-Kamperaden“ der Autos aufgestellt, die traditionell am ersten August-Wochenende das historische Areal bevölkern. Das ist nur eine Aktion von vielen, mit denen der Verein „Classic Days“ versucht, bis nächstes Jahr finanziell über die Runden zu kommen.