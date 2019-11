Start in den Advent in Grevenbroich : Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Foto: Dieter Staniek 5 Bilder Das sind die Händler auf dem Weihnachtsmarkt in Grevenbroich.

Grevenbroich In die kleine Budenstadt vor dem Alten Rathaus kehrte am Mittwoch Leben ein – der Weihnachtsmarkt in Grevenbroich wurde am Nachmittag eröffnet. Schluss ist erst nach den Weihnachtsfeiertagen am 28. Dezember.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Trotz des Regens war der Grevenbroicher Weihnachtsmarkt zur Eröffnung um 17 Uhr recht gut besucht. Organisator Norbert Lupp hofft natürlich, dass das in den kommenden Wochen so bleibt. „Wir haben in Grevenbroich einen kleinen, intimen Markt. Aber während in anderen Städten unserer Größenordnung der Markt nur einige Tage dauert, ist unserer mehr als vier Wochen, auch nach Weihnachten, offen“, erklärte Bürgermeister Klaus Krützen bei der Eröffnung.

Ähnlich wie im Vorjahr können die Grevenbroicher auch beim nach-weihnachtlichen Bummel durch die Innenstadt eine Pause auf dem Markt einlegen. Zuvor gibt es an Heiligabend (bis 14 Uhr) und am zweiten Feiertag dort Getränke und Speisen, am ersten Feiertag ist die Budenstadt allerdings komplett geschlossen.

Info Viel Programm auf dem Weihnachtsmarkt Freitag, 29. November Von 18 bis 21 Uhr DJ Dankey im Haus des Nikolaus, dort gibt es auch Glühwein, Kakao und mehr. Samstag, 30. November Von 16 bis 19 Uhr Chris+Mattes-X-Party Sonntag, 1. Dezember Von 15 bis 16 Uhr kommt Clara Krum mit Solo für Christmas, von 16 bis 18 Uhr heißt es Christmas Time mit Mery Wiesemann.

Kurz vor dem Start am Mittwoch hatten Kinder aus drei Kitas und der Grundschule St. Martin den stattlichen Weihnachtsbaum geschmückt, der diesmal in der Mitte der Budenstadt steht. „Das sieht gut aus. Ich bin zufrieden“, sagt Norbert Lupp.

Eine vertraute Gemeinschaft bilden die Händler, die die Buden vor dem alten Rathaus vier Wochen lang besetzen. Neu dabei ist Sabine Blohm aus Schleswig-Holstein. Die Grömitzerin ist ein Weihnachtskind. „Ich wurde am 25. Dezember geboren, meine Mutter an Heiligabend“, erzählt sie. Selbst gefertigte Gürtel – Vollleder aus Rinderhaut – bietet sie an, von orange über blau bis braun sind alle Farben vertreten. Dazu gibt es – von anderen – handgefertigte Schnallen. „Klein und schnuckelig“ nennt sie den Grevenbroicher Weihnachtsmarkt. Sieben Jahre war sie mit einem Stand in Bad Segeberg vertreten, nun wechselte sie ins Rheinland.

In Erkelenz hatte Sabine Blohm Marion Rekließ getroffen, die sie ermunterte: „Komm nach Grevenbroich.“ Marion Rekließ wohnt in Castrop-Rauxel und ist mit ihrem Mann Bernd bereits zum zehnten Mal beim Weihnachtsmarkt in Grevenbroich dabei. Die beiden verkaufen Schmuck. „Es ist ein kleiner und feiner Markt, und jedes Angebot gibt es hier nur einmal“, sagt sie. Viele Ketten und Armbänder hat sie selbst gefertigt. Der Trend gehe immer mehr zum Edelstahlschmuck. Sehr geärgert hat das Paar, „dass wir beide ein Knöllchen bekommen haben, als wir gegen 11.30 Uhr beim Aufbau des Weihnachtsmarktes ausgeladen haben“, berichtet Bernd Rekließ. Gegenüber bietet Dieter Weber wieder schöne Krippen und etliches Zubehör an. Er ist seit etwa fünf Jahren dabei. „Ich freue mich das ganze Jahr auf den Grevenbroicher Weihnachtsmarkt. Hier ist eine schöne Atmosphäre“, sagt der 70-Jährige aus Rommerskirchen.

In den vergangenen Monaten hat Dieter Weber in seiner Werkstatt rund 80 Krippen aus Holz gebaut, aber auch kleine Schleifsteine, Miniatur-Vogelhäuschen samt Bewohnern und mehr. Seine Frau Doris Weber besetzt erstmals einen eigenen Stand wenige Meter weiter. Lichterhäuschen, Weihnachtsmänner, Engel, Nussknacker und Kerzenständer aus Holz bietet die 61-Jährige unter anderem an.

Für das Rahmen-Programm auf dem Grevenbroicher Weihnachtsmarkt zeichnet der frühere Stadtmarketingbeauftragte Robert Jordan verantwortlich. „Freitags kommt DJ Danky ins Haus des Nikolaus, samstags und sonntags gibt es Programm auf der Bühne“, erläutert Jordan.