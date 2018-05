Grevenbroich: Start für Baugebiet in Wevelinghoven

Grevenbroich An der Langwadener Straße entstehen 28 öffentlich geförderte Miethäuser.

An der Langwadener Straße in Wevelinghoven sind die Arbeiten für ein neues Baugebiet angelaufen. Neben dem Friedhof sollen 28 öffentlich geförderte Reihenhäuser entstehen. Bauherren sind Martin und Michael Dornieden von der Dornieden-Gruppe in Mönchengladbach. Der Entwicklungsträger hat für das Projekt einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt geschlossen. Zurzeit läuft die Erschließung. "Die Baustraße für das Gebiet ist fast fertig", sagt Rathaussprecher Stephan Renner. "Die Stadt will mit dem Projekt dazu beitragen, zusätzlichen preisgünstigen Wohnraum in Grevenbroich zu schaffen. Wir freuen uns, dass wir dafür einen Investor gewinnen konnten", erklärt Renner.