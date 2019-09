Feuerwehr Grevenbroich : Start frei zum Bau der Feuerwache an der Kreisstraße

Grevenbroich Vertreter von Stadt und Rhein-Kreis Neuss setzten am Dienstag den ersten Spatenstich für die rund elf Millionen Euro teure Feuer- und Rettungswache. Im Frühjahr 2021 soll der Neubau an der Wevelinghovener Straße fertig sein.

Zum Ersten Spatenstich rückte das Löschfahrzeug der hauptamtlichen Wache auf der Baustelle an, ihr neues Domizil wird die Feuerwehr aber erst im Jahr 2021 beziehen. An der Kreisstraße 10, am Rand des Industriegebietes Ost, entsteht ein neues Rettungszentrum für Feuerwehr und Rettungsdienst. Am Dienstag gaben Vertreter der Stadt, der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) als Bauherrin und des Rhein-Kreises Neuss vor Gästen aus Politik, Architektenbüros und Feuerwehrleuten das offizielle Startzeichen für den Bau an der Wevelinghovener Straße.