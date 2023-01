Nach Eschen- und Ahornsterben 20.000 junge Bäume füllen Lücken im Stadtwald in Grevenbroich

Auf der Vollrather Höhe wird ein Waldstück im Ruckzuck-Verfahren aufgeforstet. Innerhalb weniger Tage will die Crew von Stadtförster Frank Wadenpohl in der Nähe des Wanderparkplatzes rund 3500 junge Eichen in den Boden setzen. Was früher mühsame Arbeit mit dem Spaten war und seine Zeit brauchte, erledigt heute ein Erdbohrer, der am Heck eines Traktors montiert wird. Innerhalb von Minuten gräbt das Gerät ein Pflanzloch nach dem anderen und schafft damit optimale Standortbedingungen für die jungen Bäume. „Die stehen wie eine Eins“, sagt Förster Wadenpohl. Und er hofft darauf, dass das auch so bleiben wird.