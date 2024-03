Die Stadt Grevenbroich ehrt verdiente Sportler und Funktionäre Der Sport ist in in der Schlossstadt einfach zu Hause.

Menschen, für die es normal ist, sich für andere zu engagieren, ohne dafür finanziell entlohnt zu werden, tun das fast immer im Verborgenen. Sie ins (verdiente) Rampenlicht zu stellen, um damit ihre oft Jahrzehnte währende Arbeit zu würdigen, ist eines der Hauptanliegen der Sportlerehrung des StadtSportVerbandes Grevenbroich. Dass das eine verdammt gute Idee ist, zeigte am Samstag die Sport-Community in der Schlossstadt, die so zahlreich wie nie in die Alte Feuwache im Herzen der City gekommen war.