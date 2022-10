Beigeordneten-Wahl in Grevenbroich : Stadtrat wählt Arno Jansen zum Beigeordneten

Beigeordneten-Wahl in Grevenbroich

Grevenbroich Die Grevenbroicher Stadtverwaltung hat einen neuen Beigeordneten: Am Donnerstagabend wählte der Stadtrat mit 42 anwesenden Ratsmitgliedern Arno Jansen für acht Jahre – das Votum im Bernardussaal war einstimmig bei drei Enthaltungen aus der UWG-Ratsfraktion.

Der 48-Jährige ist in der Politik im Kreisgebiet kein Unbekannter. Arno Jansen ist seit dem Jahr 2014 Chef der SPD-Ratsfraktion in der Nachbarstadt Neuss , zudem ist er stellvertretender Vorsitzender der SPD im Kreis. 2017 und 2022 kandidierte er für den NRW-Landtag. Beruflich ist der Volljurist bei der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik tätig.

Arno Jansen hatte sich nach der Stellenausschreibung gegen drei Bewerber durchgesetzt, am Donnerstag war er der einzige zur Wahl Vorgeschlagene. Bereits zuvor hatte sich für Jansen eine breite Mehrheit abgezeichnet – über die Ratskooperation aus SPD, Grünen und Mein Grevenbroich hinaus. Entsprechend eindeutig fiel jetzt das Ergebnis im Stadtrat aus. Arno Jansen, der bei der Wahl selbst nicht anwesend war, soll zunächst für die Ressorts Ordnung, Recht und Feuerschutz zuständig sein. Für diese Bereiche zeichnet bislang Claus Ropertz verantwortlich, der Dezernent wechselt bald in den Ruhestand. Am 15. Dezember wird Jansen seinen ersten Arbeitstag im Rathaus haben. Perspektivisch soll er auch die Aufgabe des Kämmerers übernehmen, wenn Frank Möller die Altersgrenze erreicht hat.