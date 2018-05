Grevenbroich: Stadtrat debattiert über Neukirchener Supermarkt-Fassade

Grevenbroich Die SPD-Fraktion forderte die Möglichkeit der Vertragsstrafe zur Fassaden-Gestaltung als "Druckmittel". Die Ratsmehrheit entschied aber nach längerer Diskussion dagegen.

Das in Neukirchen geplante Baugebiet mit Edeka-Markt beschäftigte den Rat mehr als eine halbe Stunde lang - dabei war bereits im Planungsausschuss über die Gestaltung der Supermarkt-Fassade zur Straße "Am Nußbaum" hin diskutiert worden. Doch die SPD-Ratsfraktion ließ nicht locker und forderte erneut die Festlegung einer Vertragsstrafe im städtebaulichen Vertrag für den Fall, dass die Fassade nicht so ausfällt wie vereinbart.