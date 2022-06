Stadtparkfest in Wevelinghoven : Jäger und Nixen beim Wett-Paddeln auf der Erft

Die Teilnehmer meisterten die 900 Meter lange Strecke und paddelten auch gegen den Erft-Strom. Foto: Ralf Rosenberg

Wevelinghoven Bei herrlichem Wetter feierten die Wevelinghovener am Samstag das Stadtparkfest inklusive Canadier-Rennen. Diesmal gingen auch einige Kinder-Teams an den Start.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Mächtig was los war am Samstag auf der Wiese am historischen Stadtpark in Wevelinghoven: Mehrere hundert Gartenstädter waren der Einladung des Bürger-Schützenvereins zum Stadtparkfest gefolgt und feierten auf dem Gelände an der Erft. „Das war wirklich großartig“, sagt Vereinssprecher Ralf Rosenberger: „Allein das Wetter war ideal: Leicht bewölkt bei 27 Grad.“ Viele Gäste seien spontan gekommen und hätten zur Musik von DJ Yeti gefeiert, Rosenberger berichtet von „ausgelassener Stimmung“. Geschlemmt wurde derweil bei Spezialitäten vom Grill, so wurde unter anderem Rüttens „Schützen-Bratwurst“ gebruzzelt. Die Veranstaltung, die federführend von Vereinsvize Georg Staniek organisiert worden war, ging bis in die Nacht.

Auftakt für das Stadtparkfest war auch in diesem Jahr ein Canadier-Rennen auf der Erft. Ein Novum: Gleich zu Beginn gingen mehrere Kinder-Teams an den Start. „19 Kinder waren dabei“, sagt Ralf Rosenberger. Für sie galt es, die rund 900 Meter lange Strecke in möglichst kurzer Zeit zu paddeln. Auch mussten sie ein Wendemanöver auf dem Fluss meistern: Als „Boje“ fungierte ein Boot, in dem Schützen-Oberst Peter Schrörs und der amtierende König Stefan Fücker saßen.