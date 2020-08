Stadtmarketing für Grevenbroich : Corona stellt alles unter Vorbehalt

Grevenbroich Werbering und Stadtmarketing trommeln jetzt für das freie Parken rund um die Fußgängerzone. Der Rat wird in der nächsten Woche über verkaufsoffene Sonntage entscheiden.

100 Plakate und 5000 Handzettel – neudeutsch: Flyer – sind bestellt. Auf ihnen steht, dass Grevenbroich bis zum Jahresende die Parkgebühren streicht – und zwar werktags ab 16 Uhr und samstags komplett. Die Werbung wird in den Grevenbroicher Läden verteilt werden – mit der Hoffnung auf Außenwirkung in die umliegenden Städte. Und: Der Rat soll am nächsten Donnerstag vier verkaufsoffene Sonntage beschließen.

So trifft für die Aktivitäten des Stadtmarketings zu, was auch viele Wirte und Veranstalter beklagen: Selbst mit den gelockerten Auflagen sind auf einer Fläche oder in einem Raum nicht genug Leute erlaubt, damit ein Event oder ein Lokal den Sprung in die schwarzen Zahlen schafft. Istas: „Da überlegt man sich, die Konzepte lieber in das kommende Jahr zu verschieben.“ Denn der Aufwand sei derselbe.