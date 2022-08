Bald wieder Stadtfest in Grevenbroich : „Erlebnismarkt“ löst den „City-Herbst“ ab

Der „City-Herbst“ mit verkaufsoffenem Sonntag lockte in den vergangenen Jahren viele Besucher in die Grevenbroicher Innenstadt. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Grevenbroich Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing plant für den 25. September wieder ein Fest mit verkaufsoffenem Sonntag. Was sich gegenüber dem „City-Herbst“ verändert und was die Grevenbroicher in ihrer Innenstadt erwartet.

Von Wiljo Piel

Nach dreijähriger Abstinenz wird es Ende September wieder ein Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Grevenbroich geben. Gefeiert wird allerdings nicht mehr unter dem bekannten Titel „City-Herbst“. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GFWS) feilt aktuell an einem neuen Veranstaltungs-Konzept: Mit dem „Grevenbroicher Erlebnismarkt“ soll sich die Schlossstadt von ihrer nachhaltigen Seite präsentieren.

Einen „City-Herbst“ hat Kristiane von dem Bussche noch nicht „live“ erleben können. „Von Bildern her weiß ich aber, dass diese Veranstaltung regelmäßig für dichtes Gedränge in der Fußgängerzone sorgte“, sagt die Geschäftsführerin, die im Frühjahr ihren Dienst bei der GFWS angetreten hat. Da ein solcher Menschenauflauf in Corona-Zeiten nur schwer vorstellbar sei, habe sich die neue Gesellschaft nun Gedanken darüber gemacht, was alternativ angeboten werden könnte.

„Unsere Idee: Wir werden am 25. September einen Markt veranstalten, der die Themen Nachhaltigkeit, regionale Produkte und Genuss in den Mittelpunkt stellt“, schildert Kristiane von dem Bussche. Auf dem Marktplatz sowie auf der Breite, Kölner und einem Teil der Bahnstraße sollen sich am alten „City-Herbst“-Termin möglichst viele Akteure aus Grevenbroich und Umgebung mit den unterschiedlichsten Waren präsentieren: „Das werden etwa Gemüse- und Obstbauern, Marmeladenanbieter oder Metzger sein“, sagt die Geschäftsführerin beispielhaft. Geplant ist, „viele schöne, gesunde und leckere Angebote aus der Region mitten in unsere Stadt zu holen.“

Bei dieser Gelegenheit soll auch heimischen Vereinen, die sich um die Verschönerung des Stadt- oder Ortsbildes kümmern, die Gelegenheit geboten werden, sich in einem größeren Rahmen präsentieren zu können. Und: In der Coens-Galerie wird es erstmals eine Jobbörse geben. „Angesichts des überall zu spürenden Fachkräftemangels wollen wir regionalen Unternehmen damit die Möglichkeit bieten, sich und ihre Arbeitsplatz-Angebote in einem etwas anderen Umfeld zu präsentieren“, sagt Kristiane von dem Bussche. Die GFWS hat im Vorfeld das Interesse bei rund 40 Firmen abgefragt und ist dabei „auf positive Resonanz gestoßen“.

Der erste „Grevenbroicher Erlebnismarkt“ soll unter dem Strich aber „ein Volksfest mit Musik und schönem Ambiente“ sein, das auch dem örtlichen Handel zugute kommen soll. Von 13 bis 18 Uhr werden die Geschäfte an diesem Sonntag geöffnet sein, die Veranstaltung am letzten September-Wochenende sei bereits mit der Gewerkschaft Verdi und der Kirche abgestimmt worden, sagt von dem Bussche. Samstags-Aktionen – wie früher beim „City-Herbst“ üblich – soll es nicht geben.