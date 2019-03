Großes Neubaugebiet in Grevenbroich: SEG startet mit Mevissen-Vermarktung

Wevelinghoven Die ersten 40 Grundstücke „An Mevissen“ stehen zum Verkauf – zum Preis von unter 300 Euro je Quadratmeter. Die Politik befasst sich mit dem Rahmenplan für das gesamte, 13 Hektar große Baugebiet und mit der Verkehrsanbindung.

Seit Jahren warten Bauwillige aus Wevelinghoven und anderen Orten auf den Startschuss für das größte Neubaugebiet in Grevenbroich in den nächsten Jahren. Nun geht endlich los. Die Vermarktung für den ersten Bauabschnitt – Flächen für 30 Doppelhaushälften und zehn Einfamilienhäuser – startet jetzt. Anfang dieser Woche will die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG) Schreiben an Interessenten hinaus schicken. Das kündigt Wilfried Wißdorf, Prokurist der SEG, an. Erstmals entwickelt und vermarktet die SEG, der 32 der 40 Grundstücke gehören, ein Neubaugebiet für die Stadt.