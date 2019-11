Bibliothek in Grevenbroich : Bücherei auf der Stadtparkinsel soll künftig auch an Sonntagen öffnen

In der Bücherei werden nicht nur Bücher ausgeliehen. Sie ist Ort für Lesungen und andere Aktionen, ein Ort für Lernen und Begegnung. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Das Angebot der Stadtbücherei soll ausgebaut werden. Dafür machen sich sowohl die CDU und FDP als auch die SPD in Anträgen stark. Aus Sicht der Union und Liberalen soll die Bücherei auch an „mindestens einem Sonntag im Monat“ öffnen, heißt es in ihrem Gemeinschaftsantrag. Die beiden Fraktionen schlagen in der Ratssitzung im Dezember eine sechsmonatige Pilotphase vor, um Erfahrungen zu sammeln.

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Öffnung sonntags sind neu. Vor einem Monat hatte der Landtag NRW einen von der Regierungskoalition eingebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen Bibliotheken und ihrer Öffnung am Sonntag beschlossen. Die neu geschaffene Möglichkeit soll aus Sicht von CDU und FDP nun in Grevenbroich genutzt werden. Von einer Sonntags-Öffnung könnten etwa Familien profitieren, in denen die Eltern außerhalb der Stadt arbeiten und so keine Zeit für einen Büchereibesuch an Arbeitstagen bleibt.

Zudem betonen CDU und FDP: „Bibliotheken haben sich gewandelt. Stand früher die reine Buchausleihe im Vordergrund“, seien sie heute mehr und mehr Lern- und Begegnungsorte. Das trifft auch in Grevenbroich zu, wie Stadtsprecher Stephan Renner bestätigt. Neben 70.000 Ausleihen gebe es im Jahr rund 40 Führungen für Schulen und Kitas und 76 Veranstaltungen für alle Altersgruppen mit 2500 Teilnehmern. So gehören Vorlese- und Basteltermine für Kinder, etwa die „Bilderbuchzwerge“ und das „Bilderbuchkino“, zum Programm. Erwachsene treffen sich beim Literaturzirkel „Leselust“. Beliebt sind Bild-Vorträge zu Reisen. Der nächste zu Marrakesch in Marokko mit Referent Clemens Schelhaas ist am 27. November, 19.30 Uhr. Bei den Veranstaltungen wird das hauptberufliche Büchereiteam kräftig von einem Förderverein unterstützt.