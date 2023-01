Rückgabe jetzt rund um die Uhr möglich Stadtbücherei Grevenbroich startet die Selbstausleihe

Mit grünem Licht erstrahlt die Neuerung in der Stadtbücherei auf der Stadtparkinsel. Mit zwei Terminals im Eingangsbereich ist die Bibliothek am Donnerstag, 19. Januar, offiziell in ein neues Zeitalter gestartet. Leser können jetzt Bücher und andere Medien, die sie mitnehmen wollen, selbst verbuchen. Ein besonders kundenfreundlicher Service: Die Rückgabe der Medien ist nun rund um die Uhr, auch außerhalb der Öffnungszeiten der Bücherei, möglich. Dafür wurde draußen links neben dem Eingang eine Bücherklappe installiert.