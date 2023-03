Stadtbücherei Grevenbroich Eine grenzenlose Nacht der Bibliotheken

Übliche Lesungen gab es nicht, diese bietet die Stadtbücherei rund ums Jahr an. „Bei unserer Reise um die Welt wollten wir alle Kontinente ‚bereisen‘“, meinte Scheper. Dabei sollten unterschiedliche Ausdrucksform zum Einsatz kommen: Tanz und Musik ebenso wie künstlerisches Gestalten oder Fotografie. Auch in den Pausen zwischen den einzelnen Angeboten wurde die Weltreise fortgesetzt: in Form vom kleinen Snacks aus vielen verschiedenen Länder, wie etwa japanischer Reiskuchen oder französischer Nougat, spanische Kekse oder amerikanisches Popcorn. Speisen und Getränke wurden den Besuchern wie die kulturellen Beiträge kostenlos angeboten. „Das ist möglich, weil uns der Förderverein unterstützt“, so Scheper. Für jeden Geschmack und von jedem Kontinent war etwas für die rund 70 Besucher dabei. Für Australien stand ein Workshop in Dot-Malerei auf Stein, ein Makramee-Workshop wies auf Asien hin. Nach Afrika entführte ein Greenscreen-Fotosafari, den Part für Amerika hatte Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack übernommen, der mit seiner Gitarre und Songs von Bob Dylan, Tom Waits und Elvis Presley aufwartete.