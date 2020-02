Stadtbücherei Grevenbroich : Digitale Angebote bringen neue Nutzer in die Bibliothek

Büchereileiterin Kirstin Weissgerber zeigt die neue Konsole und Spiele, die in der Bücherei ausprobiert werden können. Foto: Dirk neubauer/Dirk Neubauer

Grevenbroich Das klassische Buch steht weiterhin im Mittelpunkt. Doch einen Boom gibt es in der Stadtbücherei bei den digitalen Angeboten.

Die neuen Geräte passen locker auf einen Handteller, ihre Beliebtheit ist um ein Vielfaches größer. Mit der mobilen Spielekonsole Nintendo Switch und E-Book-Readern hat sich die Stadtbücherei auf den Weg in eine digitale Zukunft gemacht. Das lockt neue junge Nutzer, freut sich Büchereileiterin Kirstin Weissgerber.

Beispiel: die Spielkonsole. Da mögen langjährige Leser die Nase rümpfen. Das Interesse ist groß. Der bislang letzte Spiele-Nachmittag war so gut besucht, dass das Bücherei-Team für Donnerstag, 27. Februar, 16 Uhr gleich wieder einlädt. Kostenlos können Online-Spieler ab einem Alter von zehn Jahren die Konsole und neue Spiele ausprobieren. Die Spielekonsole wird eigens an einen Beamer angeschlossen, damit sich alle Anwesenden austauschen und zugleich das Spielgeschehen verfolgen können. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das zweite digitale Angebot richtet sich an alle Altersgruppen. Elektronische Bücher lassen sich per Mausklick ausleihen – ganz egal, ob es sich um die neueste Roman-Schnurre handelt oder die naturwissenschaftlichen Hintergründe zum Klimawandel. Denn seit sechs Jahren ist die Stadtbücherei mit 18 weiteren Büchereien in der „Onleihe Niederrhein“ zusammengeschlossen. Nutzer brauchen nur ihren Büchereiausweis und die passenden Geräte, um sich die Digi-Schmöker auszuleihen. Das können moderne Handys sein, Tabletts, Laptops oder spezielle E-Book-Reader. In einer der Schulung erklärt Alexandra Kissel von der Stadtbücherei, wie die digitale Ausleihe und das Herunterladen der Texte, egal auf welches Endgerät, funktionieren.