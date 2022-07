Neuer Service auf Friedhof in Elsen : Stadtbetriebe stellen Kannen zur Grabpflege bereit

Neuer Service auf Friedhof in Elsen

Thomas Peters von den SBG mit den neuen Kannen in Elsen. Foto: Stadtbetriebe Grevenbroich

Grevenbroich Zunächst auf dem Friedhof in Elsen stellen die Stadtbetriebe jetzt Gießkannen zur kostenfreien Nutzung bei de Grabpflege bereit. Eine gute Idee, damit muss nicht der Besucher eine Kanne mitbringen oder am Grab deponieren. Warum bislang ähnliche Vorschläge gescheitert waren.

Hinter gefühlt jedem dritten Grab steht eine Plastik-Gießkanne bereit, in Büschen lagern Privatleute weitere Gießgefäße, um Gräber zu bewässern. Diese Kannen-Armada etwa auf Teilen des Innenstadt-Friedhofs bietet ein wenig ansprechendes Bild, einige wenige Kannen für alle würden reichen. Diese sinnvolle Lösung bieten nun die Stadtbetriebe Grevenbroich (SBG): Zunächst für den Friedhof in Elsen stellen sie an den Wasserstellen 60 Gießkannen mit SBG-Logo bereit, die kostenfrei genutzt werden können. Vorausgegangen war ein Bürgerantrag mit dem Ziel, den Kannen-Diebstahl zu unterbinden.