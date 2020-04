Stadtentwicklung in Grevenbroich : Stadt räumt auf Brachfläche an der Merkatorstraße auf

Sorgt immer wieder für Ärger: die Brachfläche an der Merkatorstraße in Grevenbroich. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Wiederholt gab es Kritik am Zustand des zum Verkauf stehenden Grundstücks nahe dem Bahnhof.

Immer wieder sorgte die Brachfläche an der Ecke Merkatorstraße/Rheydter Straße unter anderem wegen Müll für Kritik. Vor vor kurzem wandte sich der frühere CDU-Ratsherr Hans Hammelstein erneut an die Stadt. „Die Brachfläche ist ein Schandfleck, dort liegen Grünabfälle und anderer Müll herum. Eisenpfähle ragen aus dem Boden, auch Steinplatten einer alten Garagen liegen da herum. Die Stadt will seit rund zehn Jahren die Mischgebietsfläche an einen Investor verkaufgen. Zuvor sollte sie aber das Grundstück erst einmal verkaufsfähig gemacht werden“, kritisierte Hammelstein.