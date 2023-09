Bis zu 17.000 Bäume müssen in Grevenbroich erfasst werden Stadtbetriebe machen Baum-Inventur

Wie viele Bäume im öffentlichen Raum müssen von der Stadt gepflegt werden, und was ist konkret zu tun? Die Stadtbetriebe wollen das genau wissen: Sie haben deshalb ein digitales Baum-Kataster in Auftrag gegeben. „Ziel ist die nachhaltige Sicherung der Baumstrukturen im öffentlichen Raum in Grevenbroich. Dazu wollen wir wissen, für wie viele Bäume die Stadtbetriebe Grevenbroich (SBG) bei der Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht zuständig ist – und wie der Zustand der Bäume ist“, erläutert Ulrike Sell, die bei den Stadtbetrieben für Grünanlagen zuständig ist. Die zu erfassenden Bäume stehen hauptsächlich in Grünanlagen und an Straßenrändern.