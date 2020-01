Grün in Grevenbroich : Stadtbetriebe fällen Bäume in der Südstadt und am Flutgraben

Als die Motorsägen kreischten, war Anwohnerin Juljana Leuchten alarmiert: Nahe der Gesamtschule wurde am Montag zum Beispiel diese Eiche gefällt. UWG-Politiker Claus Schäfer versuchte im Rathaus, Hintergründe zu erfahren. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Die zurückliegenden Dürrejahre und Schädlingen haben zahlreichen Stadtbäumen stark zugesetzt. Gestern wurde an zwei Stellen in der Stadt am Grün gearbeitet und sogar ganze Bäume gefällt. Was besorgte Bürger auf den Plan rief.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer und Carsten Sommerfeld

Die alte Eiche steht nicht mehr. Während im Hintergrund die Mitarbeiter der Stadtbetriebe Baumkronen ausdünnen, hocken Anwohnerin Juljana Leuchten und Claus Schäfer betroffen neben dem Rest, der erahnen lässt, dass hier eine der ältesten Eichen in der Südstadt gefallen ist. Große Stapel mit Ästen und Stämmen in unterschiedlichen Größen zeigen: Am Fußweg zwischen der Kolpingstraße und dem Gelände der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule haben die Sägen der Stadtbetriebe ganze Arbeit geleistet.

„Wir haben am Montag an dieser Stelle umfangreiche Baumpflegearbeiten durchgeführt“, erläutert Stadtsprecher Stephan Renner den vermeintlichen Kahlschlag, der aus Sicht der Fachleute der Grün-Verwaltung keiner ist. „Zum einen waren einige Bäume altersbedingt schwach. Zum anderen haben die Eichen unter den zwei zurückliegenden Dürrejahren gelitten“, so Renner. Ähnlich erläuterte es auch ein Arbeiter vor Ort: „Manche Äste sehen scheinbar noch ganz gesund aus – und würden auch im Frühjahr wieder grüne Blätter bekommen.“ Innen seien diese Bäume jedoch stark geschädigt. Ein stärkerer Wind – und die schweren Äste würden herunterfallen, ganze Bäume in die benachbarten Vorgärten stürzen.

Info 290 Ahorn-Bäume mussten fallen Ahorn-Bäume Vor einem Jahr wurden auf dem strategischen Bahndamm bei Neukirchen rund 290 Ahorne gefällt. Sie waren von einem Pilz befallen, der die Rußrinden-Krankheit verursacht. Gefahr Es bestand die Gefahr, dass Äste oder Kronen abbrachen. Zudem war laut Stadt nicht auszuschließen, dass Pilz-Sporen Menschen mit Allergien oder chronischen Atemwegserkrankungen belastet hätten.

Nach Aussage der Arbeiter vor Ort sei der Zustand der Bäume vor Ort schlechter als erwartet. „Wir würden auch lieber mehr erhalten. Aber was nicht geht...“ Hinzu kommt laut Stadtsprecher Renner, dass junge Bäume regelmäßig ausgedünnt werden müssten. Das soll den stehenbleibenden Stämmen Licht, Platz und Wasser für das Wachstum der kommenden Jahre verschaffen. Für Bäume wie die gefällte Eiche werde die Stadt Ersatzpflanzungen vornehmen. Hierzu sei man derzeit auf der Suche nach Baumarten, die mit langen Trockenzeiten besser klarkommen, als die nun geschädigte Eiche. UWG-Politiker Claus Schäfer hatte zuvor die schlechte Information der Stadt kritisiert. „Als ich telefonisch nachgefragt habe, konnte man mir keine befriedigenden Antworten geben.“

Am Flutgraben werden zurzeit kranke Rosskastanien gefällt. Foto: Carsten Sommerfeld