Infos zu mehr als 2000 Kriegstoten Forscher übergibt einzigartigen Daten-Schatz ans Stadtarchiv Grevenbroich

In dem Netzwerk sind Mitglieder des Geschichtsvereins Grevenbroich und des Vereins Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss engagiert, die die Ereignisse des Kriegs intensiv erforschen und sich auch mit den Schicksalen der Menschen befassen. Stefan Faßbender ist tief in die Materie eingestiegen: Er hat in den vergangenen drei Jahren rund 43.500 Urkunden aus Geburten-, Heirats- und Sterberegistern durchforstet, Chroniken und Kirchenbücher gesichtet. In akribischer Arbeit hat er auf diese Weise Daten zu exakt 2027 Menschen zusammengetragen, die im Zweiten Weltkrieg den Tod gefunden haben – als Soldaten, Zivilisten, als Opfer des Holocaust oder als Zwangsarbeiter.