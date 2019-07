Fenster und Türen schließen : Stadt warnt vor Rauchgasen in Grevenbroich-Kapellen

Stadt warnt vor Rauchgasen in Grevenbroich-Kapellen

An der Philipp-Reis-Straße in Grevenbroich-Kapellen brennt ein Gewerbebetrieb. Die Rauchwolken ziehen über das nahegelegene Neubaugebiet. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Im Grevenbroicher Stadtteil Kapellen kommt es wegen eines Brandes zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Die Stadt fordert dazu auf, sich in geschlossene Räume zu begeben.

Die Rauchentwicklung stammt offenbar von einem Brand in der Philipp-Reis-Straße. Dort sind unter anderem eine Zimmerei und ein Hydraulik- und Kühlaggregate-Hersteller ansässig. Wer in dem betroffenen Bereich wohnt, sollte vorsorglich Fenster und Türen verschließen und das Radio eingeschaltet lassen.

Anwohner berichten inzwischen, dass der Rauch an der Brandstelle nachlässt. Allerdings sei auch im weiteren Umfeld noch deutlicher Brandgeruch zu riechen. Bislang hat die Feuerwehr noch keine Entwarnung gegeben. Was genau in der brennenden Halle gelagert wurde, ist noch nicht bekannt.