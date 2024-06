Mehr Linien, bessere Taktung, modernere Fahrzeuge Stadt plant Busgesellschaft für Grevenbroich

Der Stadtbus in Grevenbroich ist verbesserungswürdig. Gerade was Verbindungen und Taktung betrifft, gibt es noch Luft nach oben – und zwar reichlich. Geht es nach der Ratskooperation, muss das Bus-System in der Stadt komplett neu ausgerichtet werden. Konkret fordern SPD, Grüne und Mein Grevenbroich die Gründung einer Bus-Gesellschaft, die unter der Flagge der Stadt oder einer ihrer Tochtergesellschaften geführt werden soll. Deren Ziel müsse ein ÖPNV sein, der sich an den Bedürfnissen der Bürger orientiert.