Grevenbroich: Stadt macht fit für E-Bikes und Pedelecs

Grevenbroich Zum Auftakt der Aktion "Stadtradeln" können sich Grevenbroicher auf den Elektro-Parcours begeben.

Das macht nun die Stadt Grevenbroich in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), dem Seniorenbeirat, der Polizei und Griesis Radtreff möglich. Am Samstag, 9. Juni, können zwischen 11 und 14 Uhr im Stadtpark fünf bereitgestellte E-Bikes kostenlos getestet werden. Treffpunkt ist der Parkeingang am Ostwall gegenüber dem Rathaus.