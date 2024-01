Steuern und Gebühren in Jüchen Stadt Jüchen verschickt 9000 Abgabenbescheide

Jüchen · in Kürze liegen die Bescheide über Grundsteuern und Gebühren in Tausenden Briefkästen in Jüchen. Viele Bürger müssen deutlich mehr bezahlen.

14.01.2024 , 06:00 Uhr

Hausbesitzer werden 2024 erheblich mehr zur Kasse gebeten. Foto: Georg Salzburg (salz)

Tausende Jüchener erhalten ab dem 29. Januar Post von der Stadt: Die Verwaltung versendet rund 9000 Grundbesitzabgabenbescheide für 2024 an Haus- und Grundstückseigentümer beziehungsweise an Gebührenpflichtige. Viele Jüchener müssen sich auf deutlich höhere Abgaben einstellen. In den Bescheiden werden Grundsteuern, aber auch Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie Abwassergebühren festgesetzt. Für das Jahr 2024 hat der Rat den Hebesatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke von 300 auf 350 Prozentpunkte und der Grundsteuer B (bebaute/unbebaute Grundstücke) sogar von 515 auf 695 Prozentpunkte angehoben. Für Besitzer auch von Einfamilienhäusern bedeutet das einen Zuschlag im dreistelligen Euro-Bereich. Mit der Erhöhung der Steuersätze sollen der Haushalt konsolidiert und das Schulbauprogramm der Stadt besser gestemmt werden. Erhöht wurden auch die Abfallgebühren. 2024 werden pro Liter Restmülltonne 2,167 statt 1,87 Euro fällig, je Liter Biotonne 0,433 statt 0,375 Euro. Eine 60 Liter-Restmülltonne etwa kostet nun 130,02 Euro jährlich. Die Gebührensätze für Straßenreinigung und Winterdienst, Niederschlags- und Schmutzwasser bleiben dagegen unverändert. Für Fragen zum Abgabenbescheid steht das Team des Steueramtes unter der Rufnummer 02165 9152029 zur Verfügung. In den ersten Wochen nach Zustellung der Bescheide kann es wegen der erfahrungsgemäß hohen Anzahl von Anfragen zu Wartezeiten am Telefon kommen.

(cso-)