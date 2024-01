Winterdienst in Jüchen Stadt hat 50 Tonnen Salz nachbestellt

Am Mittwoch, als am Nachmittag heftiger Schneefall einsetzte, wurden bei vier Touren 16 Tonnen Streugut verbraucht, am Donnerstag bei drei Touren weitere zwölf. „Um das Lager wieder aufzufüllen, haben wir aktuell 50 Tonnen Salz nachbestellt“, erklärt Stadtsprecher Norbert Wolf. Zwei Lastwagen mit Streuaufsätzen und ein Traktor als Reserve sowie ein Kleinackerschlepper stehen für den Winterdienst bereit. Vier Mitarbeiter rücken aus, das Stadtgebiet ist in zwei Bezirke aufgeteilt. Die Streufahrzeuge sind mit einem GPS-System ausgestattet. So kann der Nachweis erbracht werden, wann und wo Streufahrten durchgeführt wurden.