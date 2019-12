ÖPNV in Grevenbroich : Stadt zahlt mehr für Buslinien

Grevenbroich Nach einer Neuausschreibung für drei Buslinien steigen laut Stadt die Ausgaben um 104.000 Euro. Angebotsverbesserungen, etwa eine Taktverdichtung, sind damit nicht verbunden.

Im Zeichen des Klimawandels gewinnt der Öffentliche Personennahverkehr an Bedeutung. Grevenbroicher Politiker fordern die S-Bahn nach Düsseldorf und bessere Busverbindungen in die Stadtteile. Da scheint es ein gutes Zeichen zu sein, dass die Stadt mit der Etatverabschiedung mehr als 100.000 Euro zusätzlich für den Linienbusverkehr aufwendet. Doch der Fahrgast hat davon fast nichts, wie eine Anfrage der Redaktion im Rathaus ergab. Der allergrößte Teil der Mehrausgaben wird nicht etwa für eine Taktverdichtung eingesetzt. Stattdessen muss die Stadt nach Ausschreibung für Linienkonzessionen mehr als bisher für bestehende Angebote bezahlen.

Nach Auskunft der Verwaltung geht es um vom Unternehmen NEW in Grevenbroich betriebene Linien, für die Konzessionen auslaufen und neue Vereinbarungen nötig sind. Betroffen sind die Linie 098 (Jüchen – Aluminiumwerke), 091 (Jüchen – Grevenbroicher Innenstadt) und 870 (Jüchen – Hemmerden – Neuss). Den Zuschlag habe wiederum NEW erhalten. Die Folge der Ausschreibung laut Stadt: 104.000 Euro Mehrkosten. „Für einen Fahrtkilometer müssen 1,44 statt 0,80 Euro bezahlt werden“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. „Das ist unangenehm. Wenn wir mehr Geld für den ÖPNV in die Hand nehmen, hätten wir das lieber in Verbesserungen investiert.“ Insgesamt kostet der ÖPNV die Stadt im Jahr rund eine Million Euro.