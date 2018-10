Stadt Grevenbroich will zwei neue Kitas erreichten

220 Kita-Plätze fehlen. Am Böhnerfeld ist die Stadt in Planungsvorbereitung. Ein weiterer Kita-Standort wird geprüft. Foto: dpa/Christian Charisius

Grevenbroich Am Böhnerfeld in Wevelinghoven soll eine Tagesstätte entstehen. Der Platz für die zweite Kita wird noch geprüft.

Als „riesiges Versorgungsproblem“ beschreibt der Schuldezernent die Situation, für die derzeit Lösungen auf den Weg gebracht werden müssen. Die Überbelegung müsse nicht deshalb abgebaut werden, weil sie es in den einzelnen Einrichtungen Probleme gäbe. „Das ist alles mit den entsprechenden Stellen geregelt, abgesegnet und es werden ausreichend Erzieher vorgehalten. „Ich möchte die Zahl dringend abbauen, um Reserven zu haben“, sagt Heesch. „Tatsächlich kann niemand mit Gewissheit sagen, wie sich Bedarfszahlen in den kommenden Jahren fortschreiben werden.“

Das von der Beraterfirma Garbe & Lexis erstellte Gutachten prognostiziert bis 2020/21 etwa 220 fehlende Betreuungsplätze für Kindergartenkinder. „Wir werden zwei neue Kitas bauen“, lautet hier die Lösung mit zwei Adressen, die jeweils fünfgruppig sein sollen und Platz für etwa 100 Kinder bieten. „Konkret“ ist die Stadt bereits an der Adresse Am Böhnerfeld, wo das Neubaugebiet „Am Mevissen“ entsteht, in Planungsvorbereitung. „Fachlich-sachlich“ seien die Verantwortlichen auch mit dem potenziellen Träger „auf einem guten Weg“ – den Namen mag Heesch noch nicht nennen, es handele sich um einen „bewährten Träger, dessen Qualität wir kennen“. Nun aber müssen Zahlenwerke erstellt werden, um den Kostenapparat für die Neubaumaßnahme zu definieren. Ziel ist, die relevanten Daten für die kommende Sitzung des Jugendhilfeausschusses (JHA) parat zu haben. Während die Planung für die erste Kita auf städtischem Grund „weit fortgeschritten“ ist, gestaltet sich die Frage nach dem Standort für die zweite Kita schwieriger. „Wir untersuchen nicht nur unbebaute Flächen“, auch die Möglichkeit von Erweiterungen an Bestandsgebäuden werden derzeit in Stadtmitte und im Norden des Stadtgebiets geprüft, sagt Heesch.